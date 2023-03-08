بلومي يتلقى دعوة المنتخب الأولمبي تحسبا لمواجهة غانا

أعلن نادي فارينسي الناشط في الدرجة الثانية البرتغالية، اليوم الأربعاء، عن تلقي لاعبه محمد بشير بلومي إستدعاء المنتخب الوطني الأولمبي.

وذلك تحسبا لمواجهة الخضر للمنتخب الغاني، لتصفيات الدور الأخير لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، المقرر إجراؤها بالمغرب هذا العام.

وللإشارة، سيواجه المنتخب الوطني، نظيره الغاني، بتاريخ 24 مارس المقبل، بملعب عنابة على الساعة 22.00 ليلاً.

وشارك بشير بلومي، مع فريقه فارينسي في 22 مباراة هذا الموسم في كل المنافسات، وتمكن من توقيع 4 أهداف، كما شارك بصفة أساسية في آخر 7 مواجهات مع فريقه.