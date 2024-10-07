بلومي يتوج بجائزة أفضل لاعب في هال سيتي

فاز الدولي الجزائري بشير بلومي بجائزة أفضل لاعب في فريقه هال سيتي الناشط في دوري “الشامبيونشيب” الإنجليزي، خلال شهر سبتمبر الماضي.

ونال بلومي اعتراف المختصين الرياضيين في إنجلترا بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها منذ التحاقه بالنادي الإنجليزي العريق. وهو الذي خطف الأضواء من زملائه.

ونشر نادي هال سيتي صورة لابن الأسطورة الجزائري لخضر بلومي عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، اليوم الاثنين. معلناً تتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر الماضي.

وحسب الإحصائيات الشهرية التي نشرها هال سيتي فإن بلومي سجل هدفين وتحصل على ركلة جزاء. كما قدّم 5 تمريرات مفتاحية، وقام بـ 4 مراوغات ناجحة و65 تمريرة ناجحة.

للإشارة، لم يتواجد بشير بلومي في قائمة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للدخول في تربص بداية من اليوم الاثنين استعداداً لمواجهتي الطوغو.

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