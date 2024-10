بلومي يتوج بجائزة جديدة في هال سيتي الانجليزي

يواصل اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي، حصد ثمار تألقه في شهر سبتمبر الماضي، رفقة ناديه هال سيتي، الناشط في “التشامبينشيب” الانجليزية.

وأعلنت إدارة هال سيتي، اليوم الثلاثاء، عن تتويج بلومي، بجائزة أفضل هدف للفريق خلال شهر سبتمبر الماضي، بعد 24 ساعة فقط، من تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الفريق لذات الشهر.

وفي تغريدة على حسابها عبر منصة “إكس” أبرزت إدارة الفريق الانجليزي. بأن جماهيرها اختارت هدف بلومي، في مرمى كارديف سيتي، الأفضل في الشهر المنقضي.

وكان بلومي، قد سجّل يومها “ثنائية” في الفوز بنتيجة 4-1، احداها بطريقة رائعة ومميزة. بعدما توغل داخل منطقة العمليات قبل أن يرفع الكرة فوق رأس حارس المنافس.

Belloumi comes out on top in both votes! 🏆🏆

You’ve voted Mo’s dink against Cardiff City as the @UberEats Goal of the Month for September! 🇩🇿#hcafc | @ubereats_uk

— Hull City (@HullCity) October 8, 2024