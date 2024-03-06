بلومي يتوج بجائزة خاصة عن الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي

نال الدولي الجزائري، بشير بلومي، الاعتراف في الدوري البرتغالي، نظير مردوده مع ناديه فارنزي ضمن الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي.

وكان بشير بلومي، قد سجل الهدف الأول في هذه المباراة، لصالح ناديه فارنزي، في شباك سبورتينغ، بطريقة رائعة.

وتم اختيار هدف الدولي الجزائري، في مرمى سبورتينغ، أفضل هدف في هذه الجولة الـ24 من الدوري البرتغالي.

يذكر أن بشير بلومي، انهزم رفقة ناديه فارنزي، في هذه المواجهة التي جمعتهم بسبورتينغ لشبونة، بثلاثية مقابل هدفين.