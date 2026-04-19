بلومي يتوج بجائزة خاصة مع هال ستيي

حصد الدولي الجزائري، بشير بلومي، أمس السبت، جائزة خاصة، مع ناديه هال سيتي، عقب المواجهة ضد نادي بيرمنغهام.

وشارك بلومي، أساسيا، ضمن تشكيلة ناديه هال سيتي، في هذه المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

وبالنظر للمردود الكبير الذي قدمه في هذه المواجهة، حصد الدولي الجزائري أعلى نسبة تصويت من جماهير ناديه، إذ بلغت 39.3 %.

وعليه نال بشير بلومي، جائزة رجل المباراة، اعترافا بمجهوداته والآداء الكبير الذي قدمه.