بلومي يجدد عقده مع نادي فارينزي البرتغالي

جدد اللاعب الجزائري بشير بلومي، اليوم الإثنين، عقده مع ناديه فارينزي، ليواصل بذلك مشوار في الدوري البرتغالي.

وأعلنت إدارة نادي سبورتيغ كلوب فارينزي، عن توصلها لاتفاق رسمي، يقضي بتجددي عقد لاعبها بلومي إلى غاية 2026.

كما يأتي هذا القرار من مسؤولي النادي البرتغالي، نظير تألق نجل أسطورة كرة القدم الجزائري لخضر بلومي، مع ناديه، خلال الموسم الماضي.

يذكر أن بشير بلومي (20 عاما)، سيكون على موعد لاكتشاف السوبر ليغا البرتغالية في الموسم الجديد، بعدما حقق ناديه فارينزي الصعود في المسم المنقضي.