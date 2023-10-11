بلومي يحظى بمتابعة ودعم كبيرين من ناديه فارينزي

تتابع إدارة نادي فارينزي البرتغالي، باهتمام كبيرة، مشاركة لاعبها الدولي الجزائري، بشير بلومي، في أول تربص له مع المنتخب الوطني.

ونشرت إدارة فارينزي، تغريدة جديدة عبر الحساب الرسمي للفريق، قالت فيها: “بلومي يتدرب رفقة نجوم الجزائر”.

كما أرفق النادي البرتغالي، هذه التغريدة، بصور للحصة التدريبية الأولى التي خاضها بلومي، رفقة لاعبي الخضر.

كما أعادت إدارة نادي فارينزي البرتغالي، نشر صور أخرى، للحصة التدريبية الثانية للخضر، والتي جرت بقسنطينة، مؤكدة بذلك دعمها واهتمامها الكبير بنجمها الدولي الجزائري بشير بلومي.