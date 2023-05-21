بلومي يحقق الصعود إلى السوبر ليغا البرتغالية

حقق نادي فارينزي، الذي يلعب له محمد بشير بلومي، نجل أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي، الصعود إلى السوبر ليغا البرتغالية.

واستفاد فارينزي، من سقوط ملاحقه المباشر إستريلا أمادورا، اليوم الأحد. أمام ضيفه ناسيونال ماديرا، قبل جولة من ختام الموسم، للاحتفال بعودته إلى الدرجة الأولى البرتغالية. في وصافة الترتيب بـ 66 نقطة وعلى بعد 6 نقاط من الملاحق.

وللإشارة فإن بشير بلومي، لعب معظم لقاءاته هذا الموسم، مع رديف فارينزي، وتم ترقيته إلى الأكابر 3 مرات فقط في البطولة، لكنه اكتفى بالمشاركة بديلا مرة واحدة لـ 33 دقيقة أمام ناسيونال، بينما بقي حبيسا لكرسي الاحتياط، أمام بورتو وبنفيكا.