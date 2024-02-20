بلومي يحقق رقما مُميزا في الدوريات الأوروبية

حقق الدولي الجزائري ولاعب نادي فارنسي البرتغالي، بشير بلومي، رقما إيجابيا هذا الموسم.

ووفقا لتقرير نشره موقع “CIES FOOTBALl OBS” المتخصص في الأرقام والإحصائيات في البطولات الأوروبية، فقد إحتل لاعب الخُضر بلومي، صدارة قائمة أكثر اللاعبين الأجنحة لفئة أقل من 23 سنة، قياما بالتمريرات إلى الخلف، بنسبة 14.3% في أفضل 15 دوري بالعالم.

للإشارة، خاض بشير بلومي هذا الموسم، مع فريقه فارينسي البرتغالي، 21 مباراة منها 16 أساسياً وسجل 4 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في كل المنافسات.