بلومي يحقق صعودا تاريخيا لـ”البريميرليغ” رفقة ناديه هال سيتي

حقق الدولي الجزائري، بشير بلومي، اليوم السبت، صعودا تاريخيا للدوري الإنجليزي الممتاز، رفقة ناديه هال سيتي، بعد الفوز في نهائي “البلاي أوف” ميدلزبره، بهدف دون مقابل.

من تسجيل مهاجم هال سيتي، ماكبورني في الوقت القاتل من عمر اللقاء الدقيقة الـ90+5.

وشارك لاعب الخضر، في المواجهة التي إحتضنها ملعب “ويمبيلي”، أساسيا، ولغاية الدقيقة 76 ونال تنقيطا متوسطا في اللقاء، بعلامة قدرها ، 6.6، بأداء مقبول.

للإشارة، بصم بلومي هذا الموسم مع ناديه على 7 مساهمات تهديفية، منها ثلاث أهداف وأربع تمريرات حاسمة من أصل 25 مباراة في “الشمبيونشيب” الإنجليزية.

كما لعب نجل الأسطورة لخضر بلومي، دورا بارزا في تأهيل ناديه لنهائي “البلاي أوف”، بعد تسجيله هدفا و تقديم تمريرة حاسمة في مواجهة نصف النهائي أمام ميلوال.