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الرياضة

بلومي يختار أفضل لاعب في مباراة فارينسي أمام ايستريلا

بقلم عزيز طالبي
بلومي يختار أفضل لاعب في مباراة فارينسي أمام ايستريلا
بلومي
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اختير الدولي الجزائري محمد بشير بلومي، اليوم الإثنين، أفضل لاعب في مباراة ناديه فارينسي ونادي ايستريلا بالدوري البرتغالي.

واختير بلومي الأفضل بفضل مستوياته الكبيرة التي قدمها، وبفضلها قاد ناديه للفوز بثلاثية نظيفة. التي عرفت تسجيل إبن الاسطورة الجزائرية “لخضر بلومي” هدفا عالميا لا يسجل إلا الكبار في شاكلة ميسي ومحرز.

ونال بلومي إعتراف البرتغاليين بالنظر إلى المستويات الكبيرة التي ابان عنها، في مباراة اليوم و حتى المباراة الأخيرة التي لعبها أمام بنفيكا.

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