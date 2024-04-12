بلومي يدخل دائرة اهتمامات عملاق الدوري البرتغالي

يتواجد الدولي الجزائري بشير بلومي، لاعب نادي فارنزي، ضمن اهتمامات أحد كبار الأندية البرتغالية، تحسبا للميركات الصيفي المقبل.

وكشف موقع “أفريكا فوت”، نجح بلومي، في جذب اهتمام مسؤولي نادي بنفيكا البرتغالي، بفرض اسمه ضمن قائمة اهتماماتهم للمريكاتو الصيفي المقبل.

ويأتي هذا بالنظر لتألق الدولي الجزائري، هذا الموسم في الدوري البرتغالي الممتاز، بألوان ناديه فارنزي.

يذكر أن بشير بلومي 21 عاما، الذي تقدر قيمته السوقية حاليا 1.5 مليون أورو، شارك هذا الموسم في 27 مباراة مع ناديه فارنزي، سجل خلالها خمسة أهداف، ومنح أربعة تمريرات حاسمة.