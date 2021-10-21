بلومي يستبعد صلاح ويرشح محرز وماندي للفوز بالكرة الذهبية

أبدى نجم الكرة الجزائرية سابقا لخضر بلومي، رأيه في المنافسة الحاصلة بين الثلاثي رياض محرز و محمد صلاح إلى جانب ساديو ماني. على التتويج بالكرة الذهبية 2021. حيث رشّح النجم الجزائري محرز والسنغالي ماني فيما استبعد المصري محمد صلاح.

وقال بلومي خلال تدخله في برنامج “win win” الإعلامي اليوم، “محرز وماني لاعبان عظيمان وموهوبان تقنيا. وعدم تحفيز محمد صلاح ليس الإستخفاف بإمكانيات وإنما تقنيا أحب مشاهدة ماني ومحرز”. وأضاف ” بصفتي جزائري أتمنى فوز محرز بالكرة الذهبية. يقدم مستويات كبيرة مع الخضر ومانشسيتر سيتي و عدم لعبه في السيتي كثيرا يعود إلى خيارات المدرب ويجب عليه إحترامها”.

وأبدى بلومي تفاؤلا كبيرا في تأهل أشبال جمال بلماضي الى المونديال، حيث قال “أتمنى ان يحقق المنتخب الجزائري تأهلا لكأس العالم المقبلة و اتمنى أن يقدم نتائج إيجابية في المنافسة”.

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