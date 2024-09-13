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الرياضة

بلومي يسقط في أول ظهور مع هال سيتي

بقلم فيصل زيان بوزيان
بلومي يسقط في أول ظهور مع هال سيتي
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تعرض اللاعب الدولي الجزائري، بشير بلومي، رفقة فريقه هال سيتي، للخسارة بثنائية نظيفة، أمام شيفيلد يونايتد.

في إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “تشامبيونشيب”.

وشارك اللاعب، بلومي، أساسياً في مواجهة لغاية الدقيقة الـ68 من الشوط الثاني، ونال تنقيط 6/10 في المواجهة حسب مؤشر “سوفاسكور”.

بعد أن قدم لاعب الخضر، مستوى متوسط على العموم في هذه المواجهة، وتسبب في هدف ضد فريقه في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.

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