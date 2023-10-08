بلومي يعلق على أول إستدعاء لنجله مع المنتخب الوطني

علق نجم المنتخب الوطني السابق لخضر بلومي، على أول إستدعاء نجله بشير لاعب فارينسي البرتغالي لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني.

وصرح بلومي أمس السبت لموقع “العربي الجديد“:”أشعر بالفخر والاعتزاز بعد رؤية ابني ضمن قائمة المنتخب الجزائري الأول، إلى جانب لاعبين كبار وإلى جانب قدوته رياض محرز”.

وأضاف بلومي:”سعادتي لا توصف بهذه المكافأة التي شرفه بها المدرب جمال بلماضي وآمل أن يكون ابني عند مستوى هذه الثقة”.

وتابع المتحدث:”ضحى ابني كثيراً وفضّل الذهاب إلى أوروبا والانطلاق من الصفر ويبدو أن تضحياته لن تذهب سدى، وهو الذي نجح في فرض نفسه مع الفريق الأول، بعد البداية مع الرديف ثم أتته دعوة المنتخب”.

وختم بلومي تصريحاته:”الوصول للقمة سهل، ولكن أن تحافظ على المكسب صعب للغاية، حظ موفق للبشير ولكل زملائه الباحثين عن تشريف الراية الوطنية”.