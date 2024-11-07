بلومي يغيب عن تربص الخضر للإصابة

سيغيب الدولي الجزائري الناشط في صفوف نادي هال سيتي الإنجليزي، محمد بشير بلومي، عن تربص الخضر القادم، الذي تتخلله مواجهتان أمام غينيا الإستوائية وليبيريا.

في إطار الجولتين الخامسة والسادسة للمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ونشر اللاعب، بشير بلومي، اليوم الخميس، صورة عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بمنصة “أنستغرام” تتصمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني المعنيين بمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا. وعلّق بلومي على الصورة مشيراً لغيابه عن هذا التربص: “قدر الله وماشاء فعل.. حظ موفق للمنتخب الوطني”.

ولم يقدم اللاعب أو الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، لحد الآن، تفاصيل بشأن غياب اللاعب عن التربص المقبل. لكن تقارير إنجليزية أكدت أنه تعرض لإصابة على مستوى الركبة. خلال آخر مواجهة خاضها مع فريقه هال سيتي أمام أوكسفورد يونايتد برسم الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (شامبيونشيب)، أول أمس الثلاثاء.