بلومي يفتتح عداده التهديفي هذا الموسم

سجّل الدولي الجزائري، بشير بلومي، أول أهدافه هذا الموسم في بطولة الشامبيونشيب الإنجليزية.

وقاد ناديه هال سيتي للعودة في النتيجة خلال المواجهة التي جمعته بـشيفلد وينزداي، لحساب الجولة الـ23 من المسابقة.

وجاء هدف بلومي في الدقيقة 37 من الشوط الأول، بعدما كان هال سيتي متأخرًا في النتيجة منذ الدقيقة 21، حيث نجح اللاعب الجزائري في إعادة فريقه إلى أجواء اللقاء بتوقيعه على هدف التعادل، مؤكداً حضوره الإيجابي وتأثيره في الخط الأمامي.

وفي الشوط الثاني، واصل هال سيتي ضغطه، قبل أن يتمكن زميله كروكس من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65، مانحًا الأفضلية لفريقه بعدما كان متأخرًا في النتيجة (2-1)، لتنتهي المواجهة بالتعادل بهدفين لمثلهما، في لقاء اتسم بالإثارة والندية.

وبهذا الهدف، افتتح بشير بلومي عداده التهديفي هذا الموسم، بعد أن كان قد اكتفى سابقًا بصناعة 4 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة خاضها في الشامبيونشيب، ليؤكد تطوره التدريجي وقدرته على الجمع بين الصناعة والتسجيل.

أداء بلومي في هذه المواجهة يعكس جاهزيته المتزايدة وثقته المتنامية، ما يجعله أحد الأوراق المهمة لهال سيتي في قادم الجولات، كما يمنح إشارات إيجابية بخصوص مستواه قبل الاستحقاقات المقبلة مع المنتخب الوطني.

