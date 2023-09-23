بلومي يفرض نفسه في التشكيلة الأساسة لناديه فارينزي في مواجهة موريرنسي

يواجه المهاجم الجزائري بشير بلومي، اليوم السبت، رفقة ناديه فارينزي، فريق موريرنسي، ضمن الدوري البرتغالي الممتاز.

وتواجد بلومي، ضمن التشكيلة الأساسية لناديه فارينزي، التي ستبدأ هذه المباراة التي تدخل ضمن الجولة السادسة من الدوري البرتغالي.

وتمكن بلومي، من فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لمدربه ألبيرتو باستوس، بالأداء الكبير الذي قدمه في الجولات الماضية.

يذكر أن بشير بلومي، نال في الجولة الماضي، جائزة أفضل لاعب في الفريق، كما سجل تواجده ضمن التشكيلة المثالية للدوري البرتغالي.