بلومي يقود هال سيتي لتحقيق أول فوز هذا الموسم

قاد اللاعب الدولي الجزائري، محمد بشير بلومي ، فريقه هال سيتي، اليوم الجمعة، لتحقيق أول فوز في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي “الشامبيونشيب”.

وشارك اللاعب، بلومي، أساسيا للمرة الثانية تواليا، منذ انضمامه إلى هال سيتي، ولعب كامل أطوار مواجهة ستوك سيتي. التي انتهت بفوز “النمور” بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الخامسة من “الشامبيونشيب”.

ونال لاعب الخضر، بلومي، علامة 7.6 وهي أعلى علامة في هذه المواجهة، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، حيث لمس الكرة في 50 مناسبة، قدم منها 28 تمريرة ناجحة.

كما فاز بخمس صراعات ثنائية على الكرة، من أصل 11 صراعا، وقام لاعب الحمراوة السابق بثلاث مراوغات ناجحة.

كما كان وراء ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة 79، فشل زميله كايسي بالمر، في ترجمتها لهدف.

للإشارة، قاد لاعب الخضر، بلومي، فريقه هال سيتي، لتحقيق أول فوز في بطولة “الشامبيونشيب” هذا الموسم، بعد تعادلين وخسارتين.