بلومي ينال أفضل تنقيط في مباراة فريقه فارنسي أمام تشافيس

نال المهاجم الجزائري بشير بلومي، أفضل تنقيط، عن مردوده في المباراة الأخيرة التي شارك فيها رفقة ناديه فارنسي، أمام تشافيس، ضمن الدور يالبرتغالي الممتاز.

واعادة إدارة نادي فارنسي، نشر تقييم موقع “goalpoint”، عبر حساب الفريق على “تويتر”، والذي أبرز حصول بلومي على أفضل تنقيط في المباراة.

ونال نجل أسطورة كرة القدم الجزائرية، علامة (7.7)، نظير مردوده، وهي أفضل نقطة تمنح في هذه المباراة.

يذكر أن بشير بلومي (21 عاما)، بصم على هدف، وتمريرة حاسمة، في هذه المباراة التي عاد فيها الفوز لناديه فارنسي بخماسية نظيفة، على حساب فريق تشافيس.