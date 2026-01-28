بلومي ينال الاعتراف من ناديه هال سيتي

حظي الدولي الجزائري بشير بلومي، بالاعتراف، من جماهير ناديه هال سيتي الإنجليزي، نظير تألقه في شهر ديسمبر الماضي.

وأعلنت إدارة نادي هال سيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، عن فوز بلومي، بجائزة أفضل هدف لشهر ديسمبر.

ويأتي هذا بعد حصد بلومي أعلى نسبة تصويت، بالهدف الذي سجله في المباراة التي جمعتهم بنادي شفيلد وينزداي، في التشامبنشيب.

يذكر أن بشير بلومي، يعد من أبرز العناصر في ناديه هال سيتي، بالنظر للمردود الذي يقدمه مع الفريق.