بلومي ينال الثناء والاعتراف من البرتغاليين ويصفونه بـ “الساحر”

أحدث الدولي الجزائري بشير بلومي ضجة كبيرة لدى وسائل الإعلام البرتغالية، بالنظر إلى تألقه اللافت للإنتباه و الذي وصفته بـ “مفاجئة” الموسم الكروي.

وقالت صحيفة “ابولا” الشهيرة في تقريرها أن بشير بلومي يعتبر إضافة للدوري البرتغالي، بعدما أكدت أن اللاعب يملك إمكانيات كبيرة جدا ويموه الخصوم بلغة الجسد إلى جانب وصفه بـ “الساحر”.

كما اختار أكثر من 5 مواقع برتغالية اللاعب في التشكيلة المثالية للجولة 31 من عمر الدوري البرتغالي. مع نيله إشادة كبيرة من التقنيين في البرتغال الذي يعرفون قيمة اللاعب المحلي الجزائري.