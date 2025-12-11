بلومي ينال جائزة أفضل لاعب في هال سيتي 

نال الدولي الجزائري، بشير بلومي، جائزة أفضل لاعب في المباراة التي فاز بها فريقه هال سيتي أمام ريكسهام، بهدفين دون رد، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب).

وجاء هذا التتويج بعد أداء مميز قدمه بلومي، طيلة أطوار اللقاء، حيث كان أحد أبرز عناصر الفريق فوق أرضية الميدان.

وحظي بلومي بدعم واسع من جماهير هال سيتي التي صوتت له بكثافة لاختياره أفضل لاعب في المباراة. تقديرا للمردود الكبير الذي قدمه وتأثيره الواضح في قيادة الفريق نحو الفوز.

وشهدت المواجهة تألقا لافتا لابن أسطورة الكرة الجزائرية، لخضر بلومي، الذي يبدو أنه يستعيد مستواه تدريجيا بعد بداية موسم متذبذبة.

ولعب بلومي، دورا محوريا في انتصار هال سيتي بفضل نشاطه الهجومي وتحركاته السريعة. ما جعله أحد مفاتيح اللعب الأساسية في خطة الفريق.

ويأمل اللاعب في مواصلة نسق التطور خلال الجولات المقبلة لتعزيز مكانته الأساسية في التشكيلة ودعم مسيرة ناديه في بحثه عن مركز مريح في ترتيب الدوري.