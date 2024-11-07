بلومي ينتظر تشخيص إصابته ومهدد بالغياب فترة طويلة !

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الخميس، أن اللاعب الدولي الجزائري، بشير بلومي، ينتظر تشخيص إصابته التي تعرض لها رفقة فريقه هال سيتي.

في آخلا مواجهة أمام أوكسفورد يونايتد، برسم الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، أول أمس الثلاثاء.

وحسب موقع “Hull live” المقرب من نادي هال سيتي، فإن إدارة النادي، تنتظر تشخيص إصابة لاعب الجناح الأيمن بالفريق، بشير بلومي، خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر، أن اللاعب الجزائري، بلومي، تعرض لإصابة على مستوى الركبة، قبل ثمانية دقائق من نهاية مواجهة الأخيرة، أمام أوكسفورد يونايتد، بعد أن إلتحق بلاعب المنافس خارج منطقة جزاء.

واضطر، بلومي، لمغادرة أرضية الملعب لتلقي العلاج وحاول الركض للتعافي من المشكلة التي اعتقد في البداية أنه إصابة خفيفة، لكنه في الأخير، اضطر اللاعب الشاب لمغادرة الملعب بصفة نهائية وتم استبداله بزميله في الفريق، بويل جارفيس.

كما أضاف ذات المصدر، أن هناك مخاوف داخل نادي هال سيتي، لاحتمال غياب اللاعب، بلومي، لفترة طويلة عن الميادين.