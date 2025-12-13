بلومي يواصل التألق ويقود هال سيتي لانتصار ثمين في التشامبيونشيب

واصل الدولي الجزائري، بشير بلومي، اليوم السبت، عروضه القوية رفقة ناديه هال سيتي، بعدما ساهم بشكل مباشر في الفوز المهم أمام ميلوال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزية “تشامبيونشيب”.

لاعب “الخضر” كان حاضرًا بقوة منذ صافرة البداية، حيث قدّم تمريرة حاسمة رائعة في الدقيقة السادسة، جاءت منها أول أهداف هال سيتي، مانحًا فريقه أفضلية مبكرة انعكست إيجابًا على مجريات اللقاء.

وشارك بلومي أساسيًا قبل أن يغادر أرضية الميدان في الدقيقة 73، بعد أداء مميز أكد جاهزيته البدنية والفنية، خاصة بعد فترة الغياب التي فرضتها عليه الإصابة.

ومنذ عودته إلى أجواء المنافسة، خاض بشير بلومي 6 مباريات مع هال سيتي، شارك أساسيًا في 3 مواجهات، ونجح في تقديم 3 تمريرات حاسمة، أرقام تعكس عودته القوية وتأثيره المتزايد في المنظومة الهجومية للفريق.