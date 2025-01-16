بلومي يواصل برنامجه التأهيلي بقطر

يواصل الجناح الأيمن للمنتخب الوطني ونادي هال سيتي، بشير محمد بلومي، برنامجه التأهليلي بمصحة “أسبيتار” بالعاصمة القطرية الدوحة.

ونشرت مصحة “أسبيتار” عبر حسابها الرسمية على منصة أنستغرام، اليوم الأربعاء، صورا لعملية التأهيل التي يخضع لها لاعب الخُضر، بإشراف طاقم طبي.

وصرّح لاعب الخضر، بلومي في هذا الصدد: “أشعر بالراحة، وأتحسن تدريجيا للعودة إلى المنافسة. يُشرف عليّ طاقم محترف من الخبراء، وأتطلع للعودة في أقرب وقت للمنافسات الرسمية”.