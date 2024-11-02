بلومي يواصل تألقه في “الشامبيونشيب” وينال أعلى تنقيط في مواجهة هال سيتي و بورتسموث

يواصل الجناح الأيمن للمنتخب الوطني، بشير بلومي، تألقه هذا الموسم، رفقة فريقه هال سيتي، في منافسات الدرجة الأولى الإنجليزية “شامبيونشيب”.

وقدم لاعب الخضر، بلومي، مستويات كبيرة في مواجهة فريقه، اليوم السبت، أمام بورتسموث، في إطار الجولة الـ13 من الدرجة الأولى الإنجليزية، بعد أن نال أعلى تنقيط في المواجهة بعلامة 8.2، حسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”.

حيث شارك، بلومي، في كامل أطوار هذه المواجهة، التي إنتهت بهدف في كل شبكة، وقدم تمريرة هدف فريقه الوحيد في هذه المواجهة، في الدقيقة الحادية عشر من الشوط الأول.

كما قدم بشير بلومي، 33 تمريرة صحيحة، منها 3 تمريرات مفتاحية سانحة للتسجيل، وصنع فرصتين خطيرتين.

أما دفاعيا، فقد حسم لاعب الخضر، عشرة صراعات ثنائية لصالحه، وقام بتدخلين ناجحين على الكرة، وحقق ثلاث مراوغات ناجحة.

للإشارة، شارك، بلومي، لحد الآن مع فريقه هال سيتي، في تسعة مواجهات، وكلها أساسيا، وبـ742 دقيقة لعب. كما سجل لاعب فارينسي السابق، هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين.