بلومي يُكرم وفد نادي الكويت الكويتي

قام صبيحة اليوم الثلاثاء، لاعب المنتخب الوطني الأسبق لخظر بلومي، بتكريم وفد نادي الكويت الكويتي، بملعب ميلود هدفي بوهران.

ونشر الحساب الرسمي للإتحاد العربي لكرة القدم، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لتكريم نجم الخضر الأسبق للنادي الكويتي.

خلال زيارته لتدريبات الفريق، صبيحة اليوم الثلاثاء، تحضيرا لمواجهة شبيبة الساورة، في إطار مواجهة العودة للدور الأول، للبطولة العربية للأندية، اليوم بداية من الساعة 18.00 مساءً.