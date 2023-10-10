بلومي :”واجهت ضغطا كبيرا لكن سأستغل إسم والدي إيجابيا”

أبدى الوافد الجديد لـ “الخضر” بشير بلومي سعادته الكبيرة بالتحاقه بالمنتخب الوطني استعدادا لإجراء المباراة الودية أمام الرأس الأخضر.

وقال بشير بلومي في تصريح لـ “النهار أون لاين ” خلال تدريبات اليوم بملعب الشهيد حملاوي “التحقت حاليا بتربص الخضر، وكان لدي عديد المعلومات و الضغوطات، النفسية قبل أن تزول سريعا”.

كما أضاف بلومي “وجدت ترحابا كبيرا من الجميع، وانا من أشد المعجبين باللاعب رياض محرز “.

وختم عن الضغط الذي يواجهه بشأن اسم والده الأسطورة لخضر بلومي ” ضغط الاسم لوالدي سيكون أمر ايجابي بالنسبة لي”.

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