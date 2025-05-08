بلومي يشيد بـ محرز ويكشف عن خليفته في المنتخب الوطني!

أكد نجم المنتخب الوطني في سنوات الثمانينيات لخضر بلومي أنه يضع ثقة كبيرة في رياض محرز لتقديم المزيد للخُضر، بعد الوعد الذي قطعه رياض للجمهور الجزائري بتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا.

وقال لخضر بلومي في تصريح لموقع “العربي الجديد”، اليوم الخميس: “محرز قدّم إضافة كبيرة لناديه السعودي، بفضل الخبرة التي اكتسبها. يمكن القول إنه من أفضل اللاعبين الكبار الذي شهدتهم الكرة الجزائرية”.

وأضاف بلومي: “لقد أثبت ذلك، خاصة لما كان في مانشستر سيتي، وبرهن على ذلك أيضا بقيادته المنتخب الوطني للتتويج بلقب كأس أفريقيا 2019″… “أتمنى أن يواصل على هذا المنوال فهو قادر على تقديم المزيد، وهي رغبته كذلك”.

وكشف بلومي في حديثه عن خليفة رياض محرز في المنتخب الوطني مستقبلاً: “هناك عدد من اللاعبين يستطيعون خلافة رياض بعد اعتزاله، لم لا يكون ابني بشير بلومي، وهذا يعتمد على مستوى تطوره”.

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