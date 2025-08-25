بلومي يعود إلى الميادين بعد غياب طويل

بعد غياب استمر 9 أشهر بسبب الإصابة، سجّل الجناح الدولي الجزائري، بشير بلومي، عودته المنتظرة إلى الملاعب.

بعدما شارك في آخر 6 دقائق من مباراة فريقه هال سيتي أمام بلاكبيرن روفرز. ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الـ تشامبيونشيب الإنجليزي.

ورغم أن اللقاء انتهى بهزيمة ثقيلة لـ هال سيتي بنتيجة 3-0، إلا أنه حمل أنباء إيجابية للنادي وجماهيره بعد دخول بلومي في اللحظات الأخيرة. بعد فترة تعافٍ طويلة أبعدته عن الملاعب منذ نهاية العام الماضي.

وكان بلومي انضم إلى هال سيتي قادمًا من نادي فارنسي البرتغالي، بهدف تطوير مستواه في أحد أكثر الدوريات تنافسية. إلا أن الإصابة عرقلت انطلاقته.

ومع عودته الآن، يتوقّع أن يمنحه المدرب دقائق أكثر تدريجيًا لاستعادة لياقته وثقته.

وتمثل عودته بارقة أمل بالنسبة للنادي ومتابعيه، كما ينتظر عشاق “الخُضر” تألقه مع مرور الأسابيع، على أمل رؤيته مستقبلًا بقميص المنتخب الوطني.