بليدة: شركة العجائن “ماما” تتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة

قامت الشركة الجزائرية المختصة في الصناعة الغذائية “ماما” بالتبرع بكميات كبيرة من العجائن للعائلات المعوزة.

أفاد نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، اليوم الأحد لوكالة الانباء الجزائرية، أن “شركة “ماما” تبرعت بكميات كبيرة من منتجاتها من العجائن ذات الاستهلاك الواسع لتوزيعها على العائلات المعوزة بالبليدة”.

وأشار ذات المصدر ان “الشركة قامت بتقديم أول هبة تتكون من 20.000 كيس كسكسي، و 40.000 كيس من المعكرونة، و 20.000 كلغ من السميد للسلطات المحلية لولاية البليدة، لتقوم بدورها بتوزيعها على العائلات المعوزة عبر إقليم الولاية”.

جاء ذلك في إطار الجهود التضامنية التي تشهدها ولاية البليدة بعد تفشي فيروس كورونا بها وبولايات الوطن.