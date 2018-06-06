بليغريني يصر على براهيمي في واست هام

جدد مانويل بليغريني، المدرب الجديد لنادي واست هام الإنجليزي، إصراره على تدعيم تشكيلة الفريق بخدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي.

وكشفت صحيفة “أبولا” البرتغالية، أن مانويل بليغريني، يضع نجم بورتو البرتغالي، ياسين براهيمي ضمن أولوياته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف ذات المصدر، أن المدرب الجديد “للهامرز”، يضغط على إدارة ناديه لإتمام صفقة ضم نجم الخضر، في أقرب فرصة.

يذكر مسؤولي نادي بورتو البرتغالي، أبدو استعدادهم لبيع عقد براهيمي في الميركاتو الصيفي الجاري، شرط تلقيها مبلغ 30 مليون أورو.