بلينكن يؤكد دعم أمريكا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية 

نشر وزير الخارجية الأمريكي انطوني بلينكن تغريدة يؤكد فيها دعم بلاده الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وجاءت هذه التغريدة عقب لقاءه مع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف أكد فيها الدعم الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وبهذه التغريدة تصفع الإدارة الأمريكية نظام المخزن ويفضح أكاذيبه حول مغربية الصحراء الغربية

وجاء في مضمون التغريدة “التقينا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لمناقشة الشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر والتشاور حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار في منطقة الساحل والسلام العادل والدائم في أوكرانيا. كما أكدنا دعمنا الكامل للعملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء الغربية”.

وحل أحمد عطاف أمس الثلاثاء بواشنطن لتكلبف من رئيس الجمهورية ، في زيارة عمل تدوم يومين. حيث أجرى اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وخلال اللقاء استعرض الطرفان، واقع وآفاق العلاقات الجزائرية– الأمريكية والقضايا الإقليمية والدولية. كما ثمن الطرفان عمق وصلابة علاقة الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط الجزائر وأمريكا. كما جدد الطرفان التعبير عن الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في تعزيز الشراكة بينهما.

اما يخصوص القضايا الدولية أكد الطرفان على توافق مواقف البلدين في تفضيل الحل السلمي بكل من النيجر ومالي وليبيا. كما كان اللقاء فرصة لتباحث آخر تطورات القضية الصحراوية مجددين دعمهما لجهود المبعوث الأممي دي ميستورا.