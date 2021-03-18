بلُغة الأرقام.. بن رحمة سرّ توهج “وست هام” هذا الموسم !

كشفت جماهير “وست هام” أن النجم الجزائري “سعيد بن رحمة” يعتبر عامل أساسي في نجاح الفريق هذا الموسم.

وفي تقرير نشره موقع “هامرز نيوز”، فإن نادي “وست هام” لديه نسبة فوز كبيرة بوجود “بن رحمة” كأساسي في التشكيلة.

ففي 12 مباراة شارك فيها النجم الجزائري كأساسي فاز الهامرز بـ 9 مباريات وتعادل في مباراتين وانهزم في مباراة واحدة.

وفي 11 مباراة شارك فيها نجم الخضر كلاعب احتياطي فاز الفريق في 4 مواجهات وتعادل في واحدة وانهزم في 6 مباريات.

وبالتالي فإن نسبة فوز وست هام بوجود بن رحمة 75% وفي حالة مشاركته كإحتياطي فإن نسبة الفوز تقدر بـ 36.36%.