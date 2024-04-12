بمبادرة ثلاثة بلدان من بينها الجزائر.. مجلس الأمن يعتمد مشروع بيان صحفي يخص العاملين الإنسانيين بغزة

إعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع بيان صحفي بمبادرة من الجزائر وغويانا وسلوفينيا. يتعلق بقضايا المجاعة وأمن العاملين الإنسانيين في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم صهيوني غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقد أعرب أعضاء مجلس الأمن في الوثيقة التي تم إعتمادها بالإجماع عن قلقهم إزاء الهجمات الصهيونية التي أودت بحياة سبعة من أعضاء منظمة “وورلد سنتر كيتشن” منذ أسبوعين.

وجاء في النص: “إن هذا الهجوم الشنيع قد رفع عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا في غزة خلال النزاع إلى 224. أي أكثر من ثلاث مرات عدد العاملين الإنسانيين الذين قتلوا في أي نزاع مسجل خلال عام واحد. كما أكد أعضاء مجلس الأمن، الذين إجتمعوا الجمعة الماضي لمناقشة جدول أعمال يتعلق بالمجاعة وأمن العاملين الإنسانيين في غزة. على ضرورة محاسبة المسؤولين، مطالبين بإجراء تحقيق شفاف.

كما طالبوا كذلك بحماية العاملين الإنسانيين، فضلا عن البنية التحتية والعمليات التي يتم تنفيذها تحت حماية القانون الدولي.

ومن جهة أخرى، أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم العميق بشأن الحصيلة البشرية للعدوان الصهيوني الجاري في غزة. والوضع الإنساني المأساوي، علاوة على الخطر المحدق بحدوث مجاعة في القطاع الفلسطيني. داعين إلى رفع الحصار الصهيوني فورا وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

كما دعت الوثيقة أيضا إلى الاحترام التام للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. مطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأعرب المجلس كذلك عن دعمه الكامل لمنسقة العمل الإنساني وإعادة الإعمار في غزة في إطار القرار 2720 (2023). وكذا دعم جهود جميع الموظفين ووكالات الأمم المتحدة بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتوفير المساعدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأنروا). الذين يعملون على توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة. وأدان المجلس جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين.