بمبادرة من الجزائر.. دعوة بنيويورك إلى التضامن الدولي لمواجهة كورونا

صادقت مجموعة من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة بنيويورك بمبادرة من الجزائر واثيوبيا على إعلان حول الجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد 19 إحدى أخطر الأزمات التي طالت الإنسانية في تاريخها.

وبادر السفير سفيان ميموني الممثل الدائم للجزائر الذي يرأس المجموعة الإفريقية بنيويورك باقتراح اعلان يبرز موقف إفريقيا إزاء عدد من المسائل الهامة المرتبطة بكوفيد-19.

وأفادت البعثة الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة، أن الأمر يتعلق أساسا بأهمية التعاون والتضامن الدوليين في مكافحة تفشي الوباء العالمي وعواقبه ودعم المؤسسات الاقتصادية والمالية للبلدان النامية لاسيما في إفريقيا ورفع العقوبات المفروضة على البلدان التي تعاني من انتشار الوباء وعدم تسييس الحرب ضد كوفيد-19 وضرورة مكافحة التمييز الذي يعاني منه الأشخاص ذات صلة بالوباء.

كما يؤكد الاعلان على دعم المجموعة الإفريقية لمنظمة الصحة العالمية ومديرها العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس في الوقت الذي يتعرض تسييرهم لمواجهة الوباء إلى انتقاد من قبل الإدارة الأمريكية التي قررت يوم الثلاثاء تعليق مساهمتها في منظمة الصحة العالمية.

وأشاد السفراء الأفارقة بعمال الصحة الذين هم في الواجهة لمكافحة هذا الوباء غير المسبوق الذي لا يعرف حدودا ولا يميز بين البشر.

كما دعا السفراء إلى وضع كل الاختلافات على حدة و تفادي تسييس الأزمة العالمية من أجل تركيز الجهود على حماية الأرواح البشرية ومكافحة الفيروس في إطار مبدا التضامن