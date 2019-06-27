بمحرز وعطال معولين على السنغال

يخوض المنتخب الجزائري، اليوم الخميس، مباراته الثانية، ضمن نهائيات “كان 2019″، وعينه على الفوز بالمواجهة الهامة والصعبة، التي تنتظره أمام السنغال.

وبعد فوزهم الأول أمام كينيا بثنائية، سيدخل الخضر هذه المواجهة بمعنويات مرتفعة، وهدفهم الوحيد الإطاحة بأسود الترنغا، والتأهل للدور الثاني.

وستكون الأنظار مصوبة في هذه المباراة للنجم رياض محرز، وكل من عطال، وبونجاح، المعول عليهم في صناعة الفارق بمهاراتهم، لتحقيق الفوز، بمساندة بقية نجوم الخضر.

وسيدخل أشبال جمال بلماضي هذه المباراة، بمساندة كبيرة من جماهير الخضر، الذين يأملون في الإحتفال بالتأهل للدور الثاني، بعد الفوز بهذه المواجهة.

يذكر أن المباراة التي ستجمع المنتخب الجزائري، بنظيره السنغالي، أمسية اليوم الخميس، ستجرى بملعب “الدفاع الجوي”، انطلاقا من الساعة 18:00 مساء، بتوقيت الجزائر.