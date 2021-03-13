ستتعزز القوات الجوية الجزائرية، نهاية السنة الجارية، بواحدة من اقوى قاذفات القنابل الإستراتيجية متوسطة المدى والتي تعرف بـ “SU 34e”.

وحسب ما كشفه موقع “MENADEFENSE”، فإن المفاوضات بين الطرفين الجزائري والروسي، قد استغرقت أكثر من 8 سنوات.

أين سيتم تسليم 14 قاذفة مقنبلة من نوع سوخوي 34E للجانب الجزائري، في صفقة ستطور وتقوي أكثر سلاج الجو الجزائري.

والذي تسعى وزارة الدفاع الوطني لتطويره وتعزيزه بأفضل أنواع الطائرات المقاتلة.

واضاف نفس المصدر، أن الجانب الروسي كان قد عرض في وقت سابق تصدير نسخة متدهورة من طراز SU32.

لكن الجزائر فضلت تطوير SU24 قدر الإمكان، حيث خضعت لثلاثة تحديثات رئيسية في السنوات العشر الماضية.

وأكد نفس المصدر، أن محطة نوفوسيبيرسك للملاحة الجوية، بدأت في جانفي الفارط، في إنتاج الدفعة الأولى من 6 مقاتلات Su 34E للجزائر.

هذا ويتوقع أن تكون هذه الدفعة جاهزة ابتداء من نهاية 2021، حيث سيتم استخدامها لتدريب الطيارين الجزائريين في روسيا اعتبارًا من الصيف المقبل.

في حين سيتم تسليم باقي الإنتاج في عامي 2022 و 2023، دائما حسب موقع “MENADEFENSE”.

ويشكل حصول الجزائر على طائرة Su 34 تطورا ملحوظا في قدرات القصف عالية الدقة وبعيدة المدى في البر وخاصة في البحر.

سوخوي SU-34E..خصائص فنية رهيبة ورادارات جد متطورة!

هذا وتعتبر المقاتلة الروسية ” سوخوي SU-34e”، من بين الطائرات الحديثة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 2014.

أين تتخصص في التصدي لأهداف أرضية وجوية، كما انها مزودة بصواريخ “جو-أرض” و”جو-جو”.

كما تضم نظاما متطورا لحمايتها من الصواريخ المضادة للطائرات.

وتستطيع المقاتلة العمل في ظروف جوية سيئة، ولديها القدرة على التحليق لمسافة تصل 4000 كيلومتر، حسب ما كشفه موقع سبوتنيك. وبخصوص السرعة، فتصل سرعة هذه الأخيرة إلى 1900 كيلومتر في الساعة، كما تستطيع أن تحمل حوالي 8 أطنان من الذخيرة. وبفضل رادارها المتطور، تستطيع هذه المقاتلة ضرب الأهداف المتحركة بكفاءة كبيرة، وكشف الأهداف من مسافة بعيدة.

وتختلف المقاتلة عن سابقتها بمواصفات مطورة وبالدرجة الأولى، وسائل الحرب الإلكترونية الحديثة وأجهزة الاستطلاع الفريدة من نوعها.

أين تسمح تلك الأجهزة بزيادة قدرة المقاتلة على اكتشاف الأهداف البرية والجوية، بما في ذلك الطائرات الشبحية.