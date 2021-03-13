وتستطيع المقاتلة العمل في ظروف جوية سيئة، ولديها القدرة على التحليق لمسافة تصل 4000 كيلومتر، حسب ما كشفه موقع سبوتنيك.
وبخصوص السرعة، فتصل سرعة هذه الأخيرة إلى 1900 كيلومتر في الساعة، كما تستطيع أن تحمل حوالي 8 أطنان من الذخيرة.

وبفضل رادارها المتطور،  تستطيع  هذه المقاتلة ضرب الأهداف المتحركة بكفاءة كبيرة، وكشف الأهداف من مسافة بعيدة.