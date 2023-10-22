بمساعدة والدتهما.. جزائريتان تخفيان وفاة شقيقهما لاختلاس 389 ألف أورو

حاكمت العدالة الفرنسية جزائريتين مقيمتين في فرنسا بتهمة اختلاس ما يقارب 400 ألف أورو.

ومن أجل اختلاس هذا المبلغ من المال بنجاح، تظاهرت الشقيقتان، وهما أصلا من الجزائر. بأن شقيقهما المريض لا يزال على قيد الحياة وما زال يتلقى شيكات، وهي كذبة استمرت لأكثر من أربع سنوات.

واتخذت السيدتان، بمساعدة والدتهما، كافة الاحتياطات بما في ذلك أصغر التفاصيل. مثل عقد إيجار المتوفى واشتراكه في الإنترنت وخط هاتفه.

وكانت سميرة وياسمين، البالغتان من العمر 71 و59 عامًا على التوالي، أوصياء مشتركين على شقيقهما المريض حتى وفاته.

ورفض أحدهم التوقيع على المستندات التي تثبت أن خمسة من الأخصائيين الاجتماعيين كانوا يعتنون بهذا الجزائري، لتلقي رواتبهم من المجتمعات المحلية. ومع ذلك، استغلت النساء الثلاث الوضع لاختلاس مبلغ إجمالي قدره 389 ألف يورو.

التماس 10 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ للأخت الكبرى..

علاوة على ذلك، تمت محاكمة المتهمين يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بتهمة الاحتيال الاجتماعي.

وخلال المحاكمة، تقدم سميرة نفسها التي تحاول تبرير نفسها وتصرح أنه خلال هذه السنوات الأربع كانت والدتها وشقيقتها. هما من قاما بملء المستندات للحصول على هذه الدفعات وقامت إحداهما بتقليد توقيعها.

وبالفعل، تتقدم السبعينية، وهي جدة لستة أحفاد، في تصريحاتها. وتتهم أختها بالذهاب في إجازة لعدة أشهر بمبلغ 17 ألف يورو، تدفعها الإدارة.

وطالب المحامون أمام المحكمة باسترداد المبلغ موضوع هذا الاحتيال، والسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذ على سميرة. وخمسة أشهر على شقيقتها ياسمين، حيث سيصدر الحكم في 7 نوفمبر المقبل.