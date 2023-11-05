بمساهمة اللجنة الأولمبية.. برمجة تربص للتزحلق والرياضة الجبلية بفرنسا

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن مساهمتها في برمجة تربص للشباب، مع الإتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضة الجبلية بفرنسا.

وأوضحت اللجنة الأولمبية، بأن التربص أقيم ما بين الـ 25 أكتوبر الماضي والـ 5 نوفمبر الجاري، تحضيرا للتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب. المقررة بمدينة غانغون بكوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، كشفت ذات الهيئة، بأن المنتخب الوطني لفئة أقل 18 سنة، يتجه اليوم الأحد، نحو الإمارات تحسبا لمشاركته التاريخية. في المنافسة الدولية المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب المقرر إجراؤها بمدينة دبي. من 07 إلى 09 نوفمبر 2023.