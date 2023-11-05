إعــــلانات
الرياضة

بمساهمة اللجنة الأولمبية.. برمجة تربص للتزحلق والرياضة الجبلية بفرنسا

بقلم محمد لمين صحراوي
بمساهمة اللجنة الأولمبية.. برمجة تربص للتزحلق والرياضة الجبلية بفرنسا
  • 63
  • 0

أعلنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، عن مساهمتها في برمجة تربص للشباب، مع الإتحادية الجزائرية للتزحلق والرياضة الجبلية بفرنسا.

وأوضحت اللجنة الأولمبية، بأن التربص أقيم ما بين الـ 25 أكتوبر الماضي والـ 5 نوفمبر الجاري، تحضيرا للتصفيات المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب. المقررة بمدينة غانغون بكوريا الجنوبية.

وفي السياق ذاته، كشفت ذات الهيئة، بأن المنتخب الوطني لفئة أقل 18 سنة، يتجه اليوم الأحد، نحو الإمارات تحسبا لمشاركته التاريخية. في المنافسة الدولية المؤهلة للألعاب الأولمبية الشتوية للشباب المقرر إجراؤها بمدينة دبي. من 07 إلى 09 نوفمبر 2023.

Peut être une image de 1 personne et faire du ski

Peut être une image de 5 personnes et personnes faisant du ski

Peut être une image de 3 personnes et personnes faisant du ski

Peut être une image de 3 personnes et personnes faisant du ski

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yH9J0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر