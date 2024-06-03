بمساهمة Ooredoo.. “إنجاز الجزائر” تحتفل بنجاح المقاولين الشباب

نظمت “إنجاز الجزائر” سهرة الأحد، حفل الإعلان عن المشاريع الفائزة في الطبعة الثالثة عشر للمسابقة السنوية للمقاولين الشباب، بالمدرسة العليا للفندقة والإطعام “ESHRA” بالعاصمة.

وتميز هذا الحفل الذي نُظم تحت رعاية وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وبمساهمة Ooredoo، كراعي رسمي، بحضور الوزير ياسين المهدي وليد، وممثلي وزارتي الصناعة والبيئة وكذا إطارات مسيرة لمؤسسة Ooredoo.

وتحتفل Ooredoo الجزائر، وفاءا لالتزامها في ترقية المواهب الجزائرية، كراعي لرسمي للحفل. إلى جانب “انجاز الجزائر” بالمقاولاتية لدى المواهب الجزائرية من الشباب. مؤكدة بذلك بعدها كمؤسسة داعمة للمقاولين الجزائريين الشباب أصحاب المشاريع المبتكرة.

وألقى رئيس “إنجاز الجزائر” علي عزوز، كلمة ملهمة سلط فيها الضوء على الإمكانات غير المحدودة والإبداع والجرأة والموهبة التي يتمتع بها المقاولون الجزائريون الشباب.

وشدد على أهمية تقديم لهم الدعم وتشجيعهم بشكل فعال. مؤكدا انهم يمثلون القوة الدافعة للابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الوطن.

وأعرب عن امتنانه العميق للمؤسسات الشريكة التي تدعم برامج “إنجاز الجزائر” سنة بعد سنة عبر مختلف مناطق الجزائر. والتي تهدف من خلال هذا العمل المواطني إلى تعزيز عبقرية وموهبة حاملي المشاريع الجزائريين الشباب.

وأشاد علي عزوز، رئيس مجلس إدارة “إنجاز الجزائر”، بـ”بالدعم المستمر من السلطات العمومية. ولا سيما وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أعرب عن خالص امتنانه لمؤسسة Ooredoo الجزائر، الراعي الرسمي لهذه الطبعة الثالثة عشرة على التوالي.

مسلطا الضوء على الدور الرئيسي الذي تلعبه هذه الجهات الفاعلة في دعم الشباب الذي تشجعه “إنجاز الجزائر” على مدار العام في مجالات المقاولاتية والتوظيف.

ومنذ بداية أنشطتها، أتاح هذا التعاون للجمعية أن يكون لها تأثير إيجابي على حياة أكثر من 150.000 طالب عبر 49 ولاية.

وهذه النتيجة الرائعة تحققت بفضل الإلتزام المتفاني لأكثر من 5000 متطوع والتعاون القيم. لأكثر من 100 مدرسة وجامعة التي فتحت أبوابها بسخاء.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لمؤسسة Ooredoo، روني طعمه: ” تفتخر Ooredoo بصفتها مؤسسة تعمل على تعزيز الابتكار والإبداع. بدعم “إنجاز الجزائر” للسنة الثالثة عشر على التوالي. وفي انجاح هذه المسابقة السنوية المرموقة المخصصة لحاملي المشاريع الشباب. تبرز مساهمة Ooredoo في هذه المسابقة رغبتها في مواصلة تعزيز التميز والابتكار لدى المواهب الجزائرية الشابة وتطوير إمكاناتها في مجال المقاولاتية”.

مضيفا: “نؤكد على التزام Ooredoo بدعم هذه المسابقة التي تهدف إلى مساعدة الشباب الجزائري. لتجسيد مشاريعهم الطموحة وتحقيق أحلامهم”.

كما هنئ الفائزين في هذه الطبعة الثالثة عشر لمسابقة إنجاز الجزائر متمنيا لهم المزيد من النجاح والتألق. كما أتمنى التوفيق لممثلي الجزائر في مسابقة انجاز العرب.

ومن جهتها، هنأت المديرة التنفيذية لـ”إنجاز الجزائر”، لين عبد الجابر، جميع المشاركين في الطبعة الثالثة عشر. وكذا المكونين على دعمهم للمشاريع.

كما تقدمت بتشكراتها لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة على دعمها المستمر. كما نوهت أيضا بدور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات والمعاهد التي فتحت أبوابها لإنجاز الجزائر.

وتقدمت بالشكر الخاص لمؤسسة Ooredoo الجزائر، الراعي الرسمي للحفل. وللمؤسسات الشريكة “لإنجاز الجزائر” التي تدعم أنشطة الجمعية على مدار السنة.

وخلال هذا الاحتفال، أتيحت للطلبة الفرصة لعرض شركاتهم الناشئة والتواصل مع المشاركين والزوار. مما ساعدهم على التعريف بعلاماتهم التجارية وإجراء اتصالات قيمة، مع الاستفادة من المعلومات والفرص.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقييم المشاريع الـ 10 من قبل لجنة تحكيم مكونة من علي عزوز، رئيس “إنجاز الجزائر”. ونائب الرئيس سليم عثماني، وسفيان شايب، وأمينة الطيب، الأمينة العامة للجمعية. فضلا عن السيدة سمية درويش، مديرة تنفيذية للموارد البشرية في Ooredoo الجزائر.

كما سيمثل الفريق الفائز بجائزة “أفضل مؤسسة ” في هذه الطبعة، الجزائر في مسابقة “إنجاز العرب”. التي تجمع 13 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المقررة في شهر نوفمبر 2024 بدبي.

وخلال هذه الطبعة الثالثة عشر للحفل الذي ترعاه Ooredoo حصرياً، كشفت “إنجاز الجزائر” عن الفائزين الـ4، في الفئات التالية: جائزة أفضل مؤسسة Car Vup، وجائزة أفضل منتوج للسنة Smartour، وجائزة أفضل تأثير مجتمعي Anesi، وجائزة اختيار الجمهور I Volunteer.