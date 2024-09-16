بمساهمة Ooredoo.. مركز الرعاية النفسية ببن طلحة يدخل حيز الخدمة

رافقت مؤسسة Ooredoo الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، اليوم الاثنين، لإعادة وضع مركز الرعاية النفسية “محمد حجاج” الكائن مقره ببن طلحة، حيز الخدمة والذي شَهِد أشغال ترميم هامة مولتها مؤسسة Ooredoo.

وجسب بيان للمؤسسة، جات هذه العملية، تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. حيث كان لمَراسِم إعادة وضع المركز حيز الخدمة طابعا خاصا للغاية.

وتم تنظيم حفل ومأدبة غداء على شرف الأطفال اليتامى والمحتاجين، بحضور رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي. ورئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، البروفيسور مصطفى خياطي. وكذا مدير الشؤون المؤسساتية لـمؤسسة Ooredoo، رمضان جزايري.

وترسّمت إعادة وضع المركز حيز الخدمة بزيارة لمختلف أجنحة المركز التي استفادت من أشغال التجديد. متبوعة بالكشف عن اللوحة التذكارية المخصصة لهذا الحدث.

وقد طبع هذه المراسم جوٌّا من البهجة، أضفاه الأطفال المتواجدون، ما عمّق فخر مؤسسة Ooredoo بالتزامها وتفانيها في الأعمال المواطنة الهادفة.

وقد تمثل هذا الالتزام في مساهمة مالية معتبرة قدمتها مؤسسة Ooredoo بغرض تحديث البنية التحتية للمركز وتجهيزاته.

تجدر الإشارة إلى أن الشراكة بين مؤسسة Ooredoo والهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث FOREM والهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ONPPE ممتدة لعدة سنوات.

وباعتبارها مؤسسة مواطنة، تعمل Ooredoo على تعزيز وترقية مبادرات التضامن والمساعدة المتبادلة. وتؤكد التزامها القوي بالأعمال ذات المنفعة العامة لصالح وداخل المجتمع الجزائري.