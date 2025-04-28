بمستغانم : توقيف مسبوق قضائيا يحترف النصب والإحتيال عبر “market place”

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من الإطاحة بشخص ، يبلغ من العمر 27 سنة يحترف النصب والإحتيال باستعمال وسيلة إلكترونية مع إنتحال هوية الغير.

وجاءت القضية على إثر تلقي عناصر فرقة مكافحة الجرائم السييبرانية لشكاوي من طرف عدة أشخاص ، بخصوص تعرضهم للنصب و الإحتيال من طرف شخص ، الذي طال هواتفهم النقالة ، حواسيب ،تروتينات، اجهزة العاب الكترونية ” المعروضة للبيع عبر منصة البيع والشراءماركات بلاس.

وقد باشرت فرقة المحققين التحريات التقنية والتي مكنت من التوصل إلى تحديد هوية المشتبه فيه الذي يقوم بالتواصل مع أصحاب حسابات الفايسبوك الراغبين في بيع هواتفهم النقالة و ختلف أغراضهم عبر منصة البيع والشراء عبر ماركات بلاس ،طالبا منهم ارسال السلعة المعروضة للبيع عن طريق سيارة أجرة ، بعدما يقوم بتصوير الوصل البريدي للمبلغ المالي المتفق علية ، لكن بمجرد محاولة الضحايا سحب المبلغ المالية يتفاجأو بعدم وجود رصيد وأنه لم يتم ارسال أي مبالغ مالية لحساباتهم البريدية، مواصلة للتحقيق تحت إشراف النيابة المختصة تم توقيف المشتبه فيه مع استرجاع دراجة كهربائية مع ضبط هاتفين نقالين بحوزته ، السالف الذكر مسبوق في عدة قضايا مماثلة متعلقة بالنصب و الإحتيال باستعمال وسيلة الكترونية.