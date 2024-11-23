بمشاركة أزيد من 60 ناشرا.. تنظيم المعرض الوطني للكتاب بورقلة

أعلنت وزارة الثقافة والفنون، عن تنظيم المعرض الوطني للكتاب بورقلة، تحت شعار “بالعلم نرتقي و بالكتاب نسمو” في الفترة الممتدة من 25 نوفمبر إلى غاية 02 ديسمبر 2024، بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “المجاهد التيجاني محمد”.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيشهد مشاركة أزيد من 60 ناشرا وطنيّا، بالإضافة إلى برنامج ثقافي. يتضمن ندوات ومحاضرات ولقاءات بين المهنيين وتوقيع مؤلّفات ينشطه نخبة من المثقفين والأدباء والشخصيات. الفاعلة في المشهد الثقافي و ورشات مخصصة للصغار و الكبار وعروض ثقافية و فنية.

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