بمشاركة أكادمية المجتمع المدني.. الطفل والرقمنة محور ملتقى بجامعة الجزائر 2 نوفمبر القادم

تحضر جامعة الجزائر 2 لعقد ملتقى وطني يتمحور حول الطفل والرقمنة، وهذا بمشاركة أكادمية المجتمع المدني الجزائري.

وحسب زهرة بوكعولة الرئيسة المشرفة على الملتقى، فان محاور الملتقى ترتكز على انتشار الأجهزة الذكية بشكل واسع النطاق. حيث تشير إحصائيات منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” ان الأطفال يمثلون ثلث مسخدمي الانترنت. وأن أكثر من 170 ألف طفل ينضمون إلى مستخدمي هاته الأداة.

وبالمقابل فان الجهود التي تبذل لحمايتهم ضئيلة جدا من مخاطر هذا الفضاء الرقمي. حيث أن التحديات التي تواجه الأطفال ومقدمي الرعاية تتمثل في كيفية التخفيف من الأضرار الناتجة عن استخدام الأنترنت. ومضاعفة فوائدها، مع تسليط الضوء على المهارات الرقمية الأكثر احتياجا لتمكين الأطفال من الإستخدام الآمن والفاعل لهذه التكنولوجيا.

ويهدف الملتقى الذي سينظم أيام 5 و6 نوفمبر القادم في التعرف على واقع الحياة الرقمية وتاصيرها ثقافيا وتربويا ونفسيا على الأطفال وفرص الإستفادة منها ، إضافة إلى الكشف عن العوامل المتحكمة في الظاهرة وتقديم نماذج تفسيرية لها، وتسليط الضوء على دور الأسرة في توعية الأبناء في ضوء تحديات العصر الرقمي،وتوضيح آليات حماية الأطفال من المخاطر في العالم الرقمي في حالة تعرضهم للاستغلال.