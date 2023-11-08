بمشاركة أكثر من 20 جامعة.. تنظيم ملتقى وطني بجامعة “الجزائر 2” حول “علم الإستغراب”

نظمت جامعة الجزائر 2 وبالتنسيق مع فرقة البحث (PERFU)، اليوم الأربعاء، ملتقى وطني حول “الإستغراب الأبعاد الحضاريّة -جذور وامتدادات”.

وأفتتح الملتقى بحضور عميد كلية الآداب الذي عبر عن فخره واعتزازه، بمبادرة الكليّة، أين تمنى أن يكون هذا الملتقى فرصة لتعزيز التواصل العلمي والثقافي.

وأن يسهم في إثراء مناقشاتنا وفهمنا العميق للموضوع. كما شكر جميع القائمين على هذا الملتقى والمشاركين.

وشارك رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلمة ثمن بها موضوع الملتقى، ونوه فيها بأهميّة الدور الذي يقوم به، وتوجه بشكره إلى رئيسة الملتقى وكل أعضاء اللجنة العلميّة واللجنة التنظيميّة.

ومن جهتها تحدثت الدكتورة رئيسة الملتقى عن أهمية موضوع الملتقى، من خلال كلمتها الإفتتاحيّة التي أكدت فيها بمشاركة أكثر من 20 جامعة من مختلف جامعات الوطن وبمجموع 65 مداخلة.

والتي أجيزت من طرف اللجنة العلمية وفق محاور الملتقى. وضمن سياق مجمع الأوراق العلميّة المقدَّمة من طرف الباحثين بمختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم.

وبعدها بدأت الأشغال العلميّة مع مجموعة من الباحثين من مختلف الجامعات الجزائرية وحسب برنامج الملتقى في جلسات وورشات علميّة من جامعات غليزان، برج بوعريريج، المدية، عنابة، قسنطينة، بومرداس، سكيكدة، تيبازة،خنشلة، تيزي وزو والبليدة.