بمشاركة أكثر من 40 عارضا..افتتاح صالون الخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار

أفتُتح اليوم الثلاثاء صالون الخدمات المالية الموجهة لدعم الاستثمار “تمويل 2025″، على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام. بمشاركة أكثر من 40 عارضا يمثلون مختلف الفاعلين في مجال دعم المقاولاتية.

ويعرف هذا الصالون، المنظم من قبل المؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، مشاركة بنوك،شركات تأمين وهيئات عمومية داعمة للاستثمار والمقاولاتية، حيث يرتقب أن يستقطب أزيد من 1600 زائر مسجل من حاملي المشاريع. الراغبين في الاطلاع على الحلول التمويلية والتأمينية المتاحة. وفق ما أوضحه المنظمون.

وشهد حفل الافتتاح حضور ممثلين عن وزارة المالية، مديري مؤسسات بنكية وتأمينية وأعضاء من غرفتي البرلمان.

وأكد محافظ الصالون،محمد علي قوادري، في كلمته الافتتاحية.أن هذه التظاهرة تصبو لدعم جهود الحكومة لترقية القطاع البنكي وتطوير التأمين وإعادة التأمين. مضيفا أنها تهدف إلى تسليط الضوء على واقع تمويل المشاريع واقتراح حلول عملية. خاصة في ما يخص حماية البيانات البنكية وتحديث الخدمات المالية.

بدوره، أعرب المدير العام للمؤسسة الجزائرية لدعم الشباب وتنمية المقاولاتية، محمد أسامة بابو، عن نية المؤسسة تنظيم طبعات قادمة للصالون. معلنا عن مشروع لإطلاق منتدى وطني يعنى برفع نسبة الإدماج الصناعي وتحقيق المطابقة وتشجيع الإنتاج المحلي.