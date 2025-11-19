بمشاركة الصين وأمريكا.. 120 عارضا في الصالون الدولي للخشب والنجارة والأثاث 

تُقام الطبعة الرابعة للمعرض الدولي للخشب والنجارة والأثاث “الجيريا وودتاك” من 22 إلى 25 نوفمبر الجاري. بقصر المعارض الصنوبر البحري، الجزائر العاصمة. بمشاركة أكثر من 120 عارضا وطنيا وأجنبيا يمثلون 10 دول.

و أوضح بيان للمنظمين، اليوم الأربعاء، أن هذه التظاهرة الاقتصادية المتخصصة، التي يرتقب أن تسجل حضور أكثر من 15000 زائر محترف ومستثمر في هذا المجال، ستكون فرصة “لاكتشاف و معرفة مختلف التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة. إضافة إلى الموارد المتنوعة بدءا من المواد الأولية إلى المنتوجات النهائية. بما في ذلك الإكسسوارات والمعدات والآلات”.

وعلى هامش المعرض، الذي يعرف مشاركة كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وتونس، وإسبانيا وألمانيا، ومصر. واندونيسيا، وإيطاليا وتركيا، سيتم تنظيم ندوة حول قطاع الخشب والتأثيث ولقاءات ينشطها مختصون في المجال لتسليط الضوء على آخر التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في هذا القطاع.