بمشاركة الوزير الأول.. إنطلاق أشغال القمة الـ19 لحركة عدم الإنحياز

إنطلقت اليوم الجمعة بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، أشغال القمة الـ 19 لحركة عدم الإنحياز.

وجاءت أشغال القمة تحت شعار “تعزيز التعاون من أجل رخاء عالمي مشترك”. بمشاركة الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

كما تسلمت جمهورية أوغندا، اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لحركة عدم الانحياز من جمهورية أذربيجان التي ترأست الحركة في الفترة ما بين 2019 و2024.

وتم تسليم الرئاسة الدورية بمناسبة انعقاد القمة الـ19 للحركة بكمبالا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات هذه المنظمة من بينهم الوزير الأول، نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقبيل افتتاح أشغال القمة تم أخذ صورة جماعية لرؤساء الدول والحكومات المشاركين. قبل أن يلقي ممثل رئيس جمهورية أذربيجان والرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز، إلهام حيدر أوغلو علييف كلمة تضمنت تقريرا عن أنشطة حركة عدم الانحياز في الفترة من 2019 إلى 2024.

وتم بذات المناسبة تزكية رئيس جمهورية أوغندا، يويري موسيفيني، رئيسا للقمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز

وكانت الجزائر قد جددت، على لسان وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، خلال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة. إلتزامها بالمساهمة في تحقيق إنطلاقة جديدة للدور النشط الذي تلعبه حركة عدم الانحياز. في ظل الوضع الدولي الراهن والعمل من موقعها بمجلس الأمن على الحفاظ على مصالح الحركة وترقية أهدافها ومبادراتها.

ويشارك في القمة الـ 19 قرابة 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب مسؤولي هيئات إقليمية ودولية.